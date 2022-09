Ma quali bonus, Conte ha fatto crescere il Pil. La versione di Licheri (Di martedì 20 settembre 2022) Un abbraccio di ritorno alle origini quello tra il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, e il suo fondatore, Beppe Grillo, sia fisico sia simbolico. La foto pubblicata dai profili dei due uomini politici arriva nel rush finale di una campagna elettorale che è tra le più brevi della storia politica italiana. Ed è in movimento anche Ettore Licheri, senatore del M5S, già capogruppo al Senato ed ex presidente della Commissione politiche dell’Ue, ora componente della Commissione esteri, è candidato nei collegi di Sardegna e Toscana alle politiche del 25 settembre, e risponde a Formiche.net tra una tappa e l’altra del suo tour elettorale. Senatore, dopo settimane di silenzio da parte di Grillo, cosa significa questo abbraccio? Vuol dire che ancora una volta si cammina nella stessa direzione, quella di sempre per il Movimento 5 Stelle, quella ... Leggi su formiche (Di martedì 20 settembre 2022) Un abbraccio di ritorno alle origini quello tra il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, e il suo fondatore, Beppe Grillo, sia fisico sia simbolico. La foto pubblicata dai profili dei due uomini politici arriva nel rush finale di una campagna elettorale che è tra le più brevi della storia politica italiana. Ed è in movimento anche Ettore, senatore del M5S, già capogruppo al Senato ed ex presidente della Commissione politiche dell’Ue, ora componente della Commissione esteri, è candidato nei collegi di Sardegna e Toscana alle politiche del 25 settembre, e risponde a Formiche.net tra una tappa e l’altra del suo tour elettorale. Senatore, dopo settimane di silenzio da parte di Grillo, cosa significa questo abbraccio? Vuol dire che ancora una volta si cammina nella stessa direzione, quella di sempre per il Movimento 5 Stelle, quella ...

TrendOnline : Tra le numerose #agevolazioni statali attualmente attive, è ancora possibile richiedere un #bonus da 5.000 #euro. N… - LAmericano__ : Cinquantadue. È il numero dei bonus statali previsti per l'anno 2022. Cinquantadue bonus, molti dei quali ai limiti… - piermolinengo : Arrivano le istruzioni per richiedere il #bonuscuochi per professionisti. Ecco chi può presentare la domanda e qual… - MastroBlockcha1 : RT @cavicchioli: Bonus energia per le imprese, quali sono i codici tributo e come utilizzarli - cavicchioli : Bonus energia per le imprese, quali sono i codici tributo e come utilizzarli -