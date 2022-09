M5s | il tribunale di Napoli dichiara la sua incompetenza territoriale sulla querelle dello statuto contiano

Leggi su open.online

(Di martedì 20 settembre 2022) Sembra essere giunta al termine la diatriba tra il Movimento 5 stelle targato Giuseppe Conte e i ricorrenti che, invece, avevano impugnato loentrato in vigore nell’agosto di un anno fa. «Ildisi èto territorialmente incompetente sul ricorso contro le delibere di approvazione del nuovodel M5s e di conferma/ratifica dell’elezione di Conte alla carica di presidente del marzo scorso». Lo afferma il Movimento in una nota. «In base all’ordinanza, ilcompetente è quello di Roma, come da principio da noi sempre sostenuto – aggiunge il partito -. Questa decisione certifica l’uso strumentale del ricorso aldida parte dei ricorrenti. Ribadiamo che la politica non si fa con le carte bollate, ...