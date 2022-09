L’uomo arrestato perché ha provato a toccare la bara della regina Elisabetta II | «L’ho fatto perché non è morta»

Leggi su open.online

(Di martedì 20 settembre 2022) Svariate migliaia di persone hanno voluto omaggiareII alla camera ardente allestita a Westminster Hall. Rimasta aperta per 5 giorni, ha permesso ai sudditi inglesi di poter salutare per l’ultima volta la defunta. Tra chi ha passato decine di ore in coda pur di vedere il feretro, c’è anche chi si è reso protagonista di episodi che hanno attirato l’attenzione dei presenti e dei media. Ad esempio,che venerdì sera ha lasciato l’interminabile coda di persone in lutto per avvicinarsi di scatto allasovrana. Secondo i media inglesi, si tratterebbe del 28enne Muhammad Khan. Proveniente da Limehouse, nell’est londinese, è risultato senza fissa dimora e verrà sottoposto nei prossimi giorni a una valutazione sulla sua salute mentale. Le telecamere fisse all’interno del ...