sergiocarrara7 : L'ultima boutade di Letta: 'I veri patrioti siamo noi' - Marilyvetro : L'ultima boutade di Salvini: sullo zar ha cambiato idea! In una fucina di antieuropeisti,razzisti,filorussi e guerr… -

ilGiornale.it

Il segretario del Pd Enrico Letta ha scelto di riformare il vecchio adagio di Giulio Cesare. Quel fatidico "se non puoi batterli unisciti a loro" i dem lo hanno trasformato in "se non puoi batterli ......visione che vede in cima alla scalinata "virgiliana" che porta alle colonne romane l'dimora ... ritenuta da molti studiosi un'autentica "" sorta nel XVI secolo o giù di lì, ma qualcosa va ... L'ultima boutade di Letta: "I veri patrioti siamo noi" Il segretario dem al Sole 24 Ore dice che il suo partito è basato su serietà e patriottismo: che consiste nell'amicizia con le Ong, nelle agende dettate da Francia e Germania e nei rapporti con le azi ...Roger Federer ha dato l'addio ai campi da Tennis, lasciando attonito il mondo dello sport e non: qui un ritratto tra etica ed estetica ...