L' Ucraina sta scacciando la Russia | l' offensiva riconquista il villaggio simbolico

(Di martedì 20 settembre 2022) Funziona la contrdi Kiev nella guerra con la. L'ha infattito unvicino alla città orientale di Lysychansk, nel Lugansk. È stato il governatore di Lugansk, Serhiy Haidai, a rendere noto che le forze armate ucraine hanno il «pieno controllo» di Bilohorivka, «è un sobborgo di Lysychansk. Presto spazzeremo via questi infami. Passo dopo passo, centimetro dopo centimetro, libereremo tutta la nostra terra dagli invasori». Il filmato condiviso su Telegram mostra i soldati ucraini che pattugliano a piedi una strada fatiscente. La regione di Lugansk è sotto il controllo russo sin dai primi giorni dell'invasione, e dunque ladel, che si trova a una novantina di chilometri da Lysychansk, costituisce una ...

