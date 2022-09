Luca Salatino in lacrime al GF Vip: ecco cosa è successo all'ex di UeD (Di martedì 20 settembre 2022) Il Grande Fratello Vip ha ufficialmente riaperto i battenti e tra i concorrenti non poteva mancare un ex volto di Uomini e Donne. Stavolta, la persona in questione è l'ex tronista Luca Salatino. Il ragazzo ha subito sfoderato la sua simpatia con i compagni d'avventura, tuttavia, ha portato alla luce anche un aspetto decisamente più intimo del suo carattere. Questa mattina, infatti, il giovane ha avuto un risveglio alquanto triste, in quanto ha ammesso di sentire moltissimo la mancanza della sua fidanzata Soraia Allam. Il protagonista ha detto di avvertire questo senso di malessere soprattutto la mattina e la sera. Lo sfogo di Luca Salatino al GF Vip: la dedica a Soraia Allam Luca Salatino sta già mostrando i primi segni di cedimento nella casa del GF Vip. Il ragazzo ha varcato la ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 20 settembre 2022) Il Grande Fratello Vip ha ufficialmente riaperto i battenti e tra i concorrenti non poteva mancare un ex volto di Uomini e Donne. Stavolta, la persona in questione è l'ex tronista. Il ragazzo ha subito sfoderato la sua simpatia con i compagni d'avventura, tuttavia, ha portato alla luce anche un aspetto decisamente più intimo del suo carattere. Questa mattina, infatti, il giovane ha avuto un risveglio alquanto triste, in quanto ha ammesso di sentire moltissimo la mancanza della sua fidanzata Soraia Allam. Il protagonista ha detto di avvertire questo senso di malessere soprattutto la mattina e la sera. Lo sfogo dial GF Vip: la dedica a Soraia Allamsta già mostrando i primi segni di cedimento nella casa del GF Vip. Il ragazzo ha varcato la ...

