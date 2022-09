Luca Salatino in lacrime al GF VIP 7. La fidanzata Soraia: “Siamo tutti con te” (Di martedì 20 settembre 2022) Non sono passate nemmeno ventiquattro ore dall’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 7 e già scattano le prime lacrime. Ad esprimere queste emozioni è Luca Salatino, l’ex tronista di Uomini e Donne, che fin da subito ieri si è destreggiato ai fornelli della casa, facendo mangiare anche a Sonia Bruganelli la sua famosa carbonara. Ma perché il romano piange? Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Luca Salatino in lacrime al Grande Fratello Vip 7: è lui il primo di quest’edizione Stamattina i vipponi si sono svegliati molto presto, pur essendo andati a letto tardissimo. Nel caso specifico il nostro ex tronista dopo le cinque del mattino è riuscito a prendere sonno. Ma non è durato molto perché i vipponi alle undici erano già ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 20 settembre 2022) Non sono passate nemmeno ventiquattro ore dall’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 7 e già scattano le prime. Ad esprimere queste emozioni è, l’ex tronista di Uomini e Donne, che fin da subito ieri si è destreggiato ai fornelli della casa, facendo mangiare anche a Sonia Bruganelli la sua famosa carbonara. Ma perché il romano piange? Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7inal Grande Fratello Vip 7: è lui il primo di quest’edizione Stamattina i vipponi si sono svegliati molto presto, pur essendo andati a letto tardissimo. Nel caso specifico il nostro ex tronista dopo le cinque del mattino è riuscito a prendere sonno. Ma non è durato molto perché i vipponi alle undici erano già ...

