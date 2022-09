L' Oréal For Youth | nel 2021 oltre 18mila opportunità di lavoro

lorealitalia : 2020: 15.000 ?? 2021: 18.000 ?? 2022: #roadto 25.000 giovani che entreranno a far parte del mondo L'Oréal! Il program… -

IL GIORNO

Per sostenere le nuove generazioni e valorizzarne il potenziale, nel 2021 L'ha dato vita al programma globale L'Youth, che offre agli under 30 di 150 Paesi concrete opportunità di ...Il tema scelto per questa edizione, HumanFuture , sarà al centro di tre giorni ricchi di ... Tra i vari nomi ricordiamo Veronica Civiero , head of social and influencer strategies di L'Italia,... Valle Brembana: ritrovato Alessandro Bielli, il 33enne disperso nei boschi