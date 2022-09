Lombardia: riapre bando per sostenere sistema cooperativo, stanziati 1,2 mln (Di martedì 20 settembre 2022) Milano, 20 set. (Adnkronos) - Prosegue l'impegno di Regione Lombardia nei confronti del sistema economico. Dopo l'ingente dotazione finanziaria messa a disposizione con 'Credito adesso evolution', la Regione, su volontà dell'assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi, replica riattivando una specifica misura per il sistema cooperativo lombardo con una dotazione finanziaria di euro 1.265.431,51 di euro, erogata da Finlombarda. "Le cooperative sono parte integrante del sistema imprenditoriale lombardo. Per questo -spiega Guidesi- abbiamo recepito le loro richieste e messo a disposizione ulteriori risorse che vanno ad aggiungersi agli oltre 7 milioni di euro già investiti con la stessa misura. Siamo al fianco delle imprese cooperative dalla fase di avvio a quella di sviluppo e di rafforzamento ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Milano, 20 set. (Adnkronos) - Prosegue l'impegno di Regionenei confronti deleconomico. Dopo l'ingente dotazione finanziaria messa a disposizione con 'Credito adesso evolution', la Regione, su volontà dell'assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi, replica riattivando una specifica misura per illombardo con una dotazione finanziaria di euro 1.265.431,51 di euro, erogata da Finlombarda. "Le cooperative sono parte integrante delimprenditoriale lombardo. Per questo -spiega Guidesi- abbiamo recepito le loro richieste e messo a disposizione ulteriori risorse che vanno ad aggiungersi agli oltre 7 milioni di euro già investiti con la stessa misura. Siamo al fianco delle imprese cooperative dalla fase di avvio a quella di sviluppo e di rafforzamento ...

