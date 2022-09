Lombardia: Regione stanzia altri 11,2 mln per videosorveglianza nei parchi (Di martedì 20 settembre 2022) Milano, 20 set. (Adnkronos) - La Giunta regionale della Lombardia ha stanziato altri 11,2 milioni di euro per la videosorveglianza nei parchi. La delibera, voluta dall'assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale Romano La Russa, prevede lo scorrimento della graduatoria del bando relativo all'installazione di impianti di videosorveglianza nei parchi comunali e nelle aree protette regionali. In tutto sono 235 i Comuni lombardi che beneficeranno dello scorrimento della graduatoria, con cofinanziamento massimo di 80.000 euro e l'80% del totale del progetto: "Ancora una volta -afferma il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana- dimostriamo grande sensibilità in tema di sicurezza. Una materia, per la quale non abbiamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Milano, 20 set. (Adnkronos) - La Giunta regionale dellahato11,2 milioni di euro per lanei. La delibera, voluta dall'assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale Romano La Russa, prevede lo scorrimento della graduatoria del bando relativo all'installazione di impianti dineicomunali e nelle aree protette regionali. In tutto sono 235 i Comuni lombardi che beneficeranno dello scorrimento della graduatoria, con cofinanziamento massimo di 80.000 euro e l'80% del totale del progetto: "Ancora una volta -afferma il presidente della, Attilio Fontana- dimostriamo grande sensibilità in tema di sicurezza. Una materia, per la quale non abbiamo ...

