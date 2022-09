Lockdown all’italiana: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di martedì 20 settembre 2022) Lockdown all’italiana: trama, cast e streaming del film Questa sera, martedì 20 settembre 2022, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Lockdown all’italiana, film del 2020 scritto, prodotto e diretto da Enrico Vanzina. Il film rappresenta l’esordio alla regia di Vanzina in seguito alla morte del fratello Carlo, col quale aveva stretto un sodalizio artistico (il primo da sceneggiatore, il secondo da regista e co-sceneggiatore) conclusosi col precedente Caccia al tesoro. È il primo film italiano di finzione girato dopo la fine del Lockdown imposto per contrastare la diffusione del COVID-19 ad uscire al cinema. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Mariella scopre che il marito Giovanni, ricco avvocato, l’ha tradita ... Leggi su tpi (Di martedì 20 settembre 2022): trama, cast e streaming delQuesta sera, martedì 20 settembre 2022, alle ore 21,30 su Canale 5 va in ondadel 2020 scritto, prodotto e diretto da Enrico Vanzina. Ilrappresenta l’esordio alla regia di Vanzina in seguito alla morte del fratello Carlo, col quale aveva stretto un sodalizio artistico (il primo da sceneggiatore, il secondo da regista e co-sceneggiatore) conclusosi col precedente Caccia al tesoro. È il primoitaliano di finzione girato dopo la fine delimposto per contrastare la diffusione del COVID-19 ad uscire al cinema. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Mariella scopre che il marito Giovanni, ricco avvocato, l’ha tradita ...

