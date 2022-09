Lockdown all’italiana film stasera in tv 20 settembre: cast, trama, streaming (Di martedì 20 settembre 2022) Lockdown all’italiana è il film stasera in tv martedì 20 settembre 2022 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Lockdown all’italiana film stasera in tv: cast La regia è di Enrico Vanzina. Il cast è composto da Ezio Greggio, Paola Minaccioni, Ricky Memphis, Martina Stella, Maurizio Mattioli, Riccardo Rossi, Maria Luisa Jacobelli. Lockdown all’italiana film stasera in tv: trama Enrico Vanzina prova a guardare il lato ... Leggi su cubemagazine (Di martedì 20 settembre 2022)è ilin tv martedì 202022 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcune curiosità sule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:La regia è di Enrico Vanzina. Ilè composto da Ezio Greggio, Paola Minaccioni, Ricky Memphis, Martina Stella, Maurizio Mattioli, Riccardo Rossi, Maria Luisa Jacobelli.in tv:Enrico Vanzina prova a guardare il lato ...

3cinematographe : Trama e cast di Lockdown all'italiana, film di Enrico Vanzina che sarà trasmesso su Canale 5 il 20 settembre alle 2… - 3cinematographe : Lockdown all'italiana racconta in maniera ironica la tragedia del Covid-19. Il pubblico, però, non ha apprezzato la… - Al___Zheimer : Non avevo un hype simile da quando aspettavo 'Lockdown all'italiana' - GimlilInterista : @salines_simone Se non contiamo varie brutture indipendenti e i filmacci di serie B, direi senza ombra di dubbio, L… -