LIVE – HB Koge-Juventus 1-1 | Women’s Champions League 2022 2023 DIRETTA

(Di martedì 20 settembre 2022) Tutto pronto per una notte magica per laWomen, che si prepara alla sfida contro l’HBin terra danese. Secondo turno di qualificazione importantissimo per la squadra di Montemurro che cerca il passaggio del turno che porterebbe alla qualificazione alla fase a gironi. Si gioca alle 18:00 di oggi, martedì 20 settembre. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH Le formazioni ufficiali:(4-5-1): Skiba; Faerge, Svendsen, Norheim, Obaze, Marcussen; Pokorny, Jankovska, Jans, Floe Nielsen; Carusa. Allenatore: Randa-Boldt(4-3-3): Peyraud-Magnin; Nilden, Lenzini, Sembrant, Boattin; Zamanian, Caruso, Grosso; Bonfantini, Cantore, Cernoia Allenatore: ...

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTASU CALCIOMAGAZINE: QUALIFICAZIONE WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE 18:00 EUROPA CHAMPIONS LEAGUE DONNE - QUALIFICAZIONED (Den) - Juventus D (Ita) 18:00 Real ...8' Gol del Koge: Pokorny sblocca la gara, danesi in vantaggio. Carusa supera la difesa bianconera e mette in mezzo per Pokorny che appoggia in rete. 3' Ci prova subito Boattin ...3' Ci prova subito Boattin col mancino! Corner per le bianconere 1' Inizia la gara 17:40 Fastidio alla gamba destra per Gunnarsdottir durante il riscaldamento. Al suo ...