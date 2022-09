LIVE Ciclismo femminile, Cronometro juniores Mondiali 2022 in DIRETTA: Toniolli al settimo posto provvisorio, comanda Anna van der Meiden. Lontana un’acciaccata Venturelli (Di martedì 20 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.44 Partita anche la campionessa europea, la tedesca Justyna Czapla. Manca solo Zoe Backstedt. 2.43 Arriva Federica Venturelli, tredicesima in 21’26”36. Peccato, senza la caduta se la sarebbe potuta giocare. 2.42 Scatta anche la francese Eglantine Rayer, seconda nella prova continentale a Cronometro, ma campionessa europea su strada. Intanto la ceca Eliska Kvasnikova è terza all’intertempo a 6” dalla vetta. 2.40 Isabelle Carnes è terza all’intertempo di Dumfries Avenue, ad 11” dal primo posto. Può recuperare nella seconda parte. 2.40 Arrivano ora i pezzi forti della gara. Scatta la belga Febe Jooris, terza all’ultimo Europeo. 2.38 L’olandese Nienke Vinke passa all’intertempo con il secondo tempo, 5” dalla connazionale van der Meiden. ... Leggi su oasport (Di martedì 20 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.44 Partita anche la campionessa europea, la tedesca Justyna Czapla. Manca solo Zoe Backstedt. 2.43 Arriva Federica, tredicesima in 21’26”36. Peccato, senza la caduta se la sarebbe potuta giocare. 2.42 Scatta anche la francese Eglantine Rayer, seconda nella prova continentale a, ma campionessa europea su strada. Intanto la ceca Eliska Kvasnikova è terza all’intertempo a 6” dalla vetta. 2.40 Isabelle Carnes è terza all’intertempo di Dumfries Avenue, ad 11” dal primo. Può recuperare nella seconda parte. 2.40 Arrivano ora i pezzi forti della gara. Scatta la belga Febe Jooris, terza all’ultimo Europeo. 2.38 L’olandese Nienke Vinke passa all’intertempo con il secondo tempo, 5” dalla connazionale van der. ...

