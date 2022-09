LIVE Ciclismo femminile, Cronometro juniores Mondiali 2022 in DIRETTA: Toniolli al quinto posto provvisorio, comanda Anna van der Meiden (Di martedì 20 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.23 Elisabeth Ebras è dietro di un niente rispetto alla Van der Meiden! Nemmeno un secondo dall’olandese, è solo seconda. 2.22 Eccola Federica! Partita l’azzurra! 2.20 Parte la canadese Penelope Primeau, subito dopo è il turno di Federica Venturelli! C’è l’azzurra! 2.18 E arriva un altro cambio della guardia in testa. Anna van der Meiden primissima in 20’16”92, rifila 15” alla Sharp! Ora Toniolli è quinta provvisoria. 2.16 La giapponese Maho Kakita è terza all’intertempo di Dumfries Avenue in 10’44”, scala sesta la Toniolli. 2.15 Arriva Alice Toniolli! Quarto tempo provvisorio in 20’48”, a 18” dalla Sharp. Buona prova per lei. 2.14 Arriva intanto l’estone Elisabeth Ebras all’intertempo: ... Leggi su oasport (Di martedì 20 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.23 Elisabeth Ebras è dietro di un niente rispetto alla Van der! Nemmeno un secondo dall’olandese, è solo seconda. 2.22 Eccola Federica! Partita l’azzurra! 2.20 Parte la canadese Penelope Primeau, subito dopo è il turno di Federica Venturelli! C’è l’azzurra! 2.18 E arriva un altro cambio della guardia in testa.van derprimissima in 20’16”92, rifila 15” alla Sharp! Oraè quinta provvisoria. 2.16 La giapponese Maho Kakita è terza all’intertempo di Dumfries Avenue in 10’44”, scala sesta la. 2.15 Arriva Alice! Quarto tempoin 20’48”, a 18” dalla Sharp. Buona prova per lei. 2.14 Arriva intanto l’estone Elisabeth Ebras all’intertempo: ...

zazoomblog : LIVE Ciclismo femminile Cronometro juniores Mondiali 2022 in DIRETTA: comincia la gara Venturelli ancora in forse -… - OA_Sport : Segui con noi la DIRETTA LIVE della cronometro juniores femminile dei Mondiali di ciclismo 2022 - zazoomblog : LIVE Ciclismo Cronometro juniores Mondiali 2022 in DIRETTA: l’Italia schiera Renato Favero e Nicolas Milesi -… - zazoomblog : LIVE Ciclismo femminile Cronometro juniores Mondiali 2022 in DIRETTA: l’Italia si affida ad Alice Toniolli a rischi… - infoitsport : LIVE Ciclismo, Cronometro Mondiali 2022 in DIRETTA -