LIVE Ciclismo, Cronometro juniores Mondiali 2022 in DIRETTA: Renato Favero momentaneamente terzo al traguardo, tra poco al via Milesi (Di martedì 20 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.47 Secondo crono del belga Duarte Marivoet Scholiers al km 14,1 km (+25"05). 06.45 L'australiano Cameron Rogers si è inserito al terzo posto dopo 21,8 km (+1'13"38 dalla prima posizione). 06.44 terzo tempo di Favero al traguardo. L'azzurro ha chiuso la prova in 37:53.03 a +2'34"58 da McKenzie. 06.43 Nel terzo blocco ci sarà anche Nicolas Milesi, che inizierà la sua gara alle 7:13. 06.42 Le partenze riprenderanno alle 06:55. 06.40 Questa la top five al termine del primo giro: 1 49 McKENZIE Hamish AUS 17:18.46 2 35 RAGILO Frank Aron EST +29.04 3 40 ROGERS Cameron AUS +36.67 4 51 LEIDERT Louis GER +47.02 5 37 NOVAK Pavel CZE +49.01 06.39 Ragilo è secondo anche dopo 14,1 km anche se il suo ritardo ...

