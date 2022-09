L’Italia del Calcio in Nations League | Mancini | “Avere entusiasmo e tornare a vincere”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 20 settembre 2022) Battere l’Inghilterra e l’Ungheria per cercare di arrivare primi nel girone die accedere per la seconda volta di fila alle Final Four, nel 2023, ritrovare l’e la voglia di divertirsi, preparare la strada per costruire un’altra Italia capace di rinverdire quanto fatto in questi quattro anni. Ecco gli obiettivi indicati da Robertonel primo giorno di raduno a Coverciano, alla ripresa dopo la sosta estiva. E’ un Commissario Tecnico scosso dalla tragedia che ha colpito le sue Marche, alle prese con i problemi che ormai da tempo affliggono ilitaliano (il più attuale riguarda gli attaccanti) e stanno complicando il suo lavoro. Il tecnico ha davanti mesi che ha definito “durissimi” perché vedranno lui e la Nazionale spettatori di un Mondiale a cui avrebbero voluto ...