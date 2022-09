Lidl regala buoni spesa da 50 euro | come ottenerlo

Leggi su consumatore

(Di martedì 20 settembre 2022) Nuova interessante iniziativa di, concorso gratuito per ottenere deida 50da spendere all’interno del supermercato Laè una grande catena di supermercati, di origine tedesca, che è sbarcata in Italia nell’ormai lontano 1992 e presente ora in tutte le regioni. Questa iniziativa consente di ottenere un buonodal L'articolo proviene da Consumatore.com.