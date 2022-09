Libero: lo spogliatoio del Napoli è rigenerato dai nuovi acquisti. Prima era legato agli umori dei senatori (Di martedì 20 settembre 2022) Libero scrive della rifondazione del Napoli grazie al mercato estivo. Sono arrivati tanti volti nuovi che hanno sostituito calciatori storici come Insigne, Mertens, Koulibaly, Fabian Ruiz e Ghoulam. Ma nessuno di loro ha fatto rimpiangere chi è andato via. “i nuovi arrivati, fino ad adesso, non hanno fatto rimpiangere i partenti e le casse della società sono state messe a posto”. “Una parsimonia che non è andata certo ad inficiare la qualità del gioco e dei suoi interpreti. Anzi. Il merito, in questo caso, è tutto di Spalletti che ha osato, ha rifondato la squadra trovando la “famosa” amalgama in un telaio di squadra che già l’anno scorso era arrivata terza in campionato. I nuovi giocatori (il georgiano dal cognome impronunciabile Kvaratskhelia, il coreano Kim, Simeone e Raspadori su tutti) hanno dato ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 settembre 2022)scrive della rifondazione delgrazie al mercato estivo. Sono arrivati tanti voltiche hanno sostituito calciatori storici come Insigne, Mertens, Koulibaly, Fabian Ruiz e Ghoulam. Ma nessuno di loro ha fatto rimpiangere chi è andato via. “iarrivati, fino ad adesso, non hanno fatto rimpiangere i partenti e le casse della società sono state messe a posto”. “Una parsimonia che non è andata certo ad inficiare la qualità del gioco e dei suoi interpreti. Anzi. Il merito, in questo caso, è tutto di Spalletti che ha osato, ha rifondato la squadra trovando la “famosa” amalgama in un telaio di squadra che già l’anno scorso era arrivata terza in campionato. Igiocatori (il georgiano dal cognome impronunciabile Kvaratskhelia, il coreano Kim, Simeone e Raspadori su tutti) hanno dato ...

napolista : Libero: lo spogliatoio del Napoli è rigenerato dai nuovi acquisti. Prima era legato agli umori dei senatori Kim, K… - supporter_roma : @aledevito @HungryMarcio @eddajesu I giudizi sui giocatori sono soggettivi e ognuno è libero di averli. Per quanto… - ale_diomai : @BerardoViola2 @GDardanelli Per me un allenatore che dice 'non so cosa fare' non può allenare la squadra per la qua… - gxmonte11 : @pap1pap C’è Tuchel libero, sarebbe accolto a braccia aperte nello spogliatoio - Haavara3 : @BausciaCafe Da appenderlo in spogliatoio, aveva Barella libero a 1 metro. Poi sarebbe andato al tiro o all'assist.… -