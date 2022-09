Letture della Magna Grecia con Antonio Catania | Anna Bonaiuto | e tanti altri Dal 24 al 27 settembre

(Di martedì 20 settembre 2022) Per BRONZI50 dal 24 al 27nei luoghiMitologia, Storia e Teatro nel crocevia di culture del Mediterraneo Con, Pasquale Anselmo,maria De Luca, Max Mazzotta, Giuliana De Sio, Debora Caprioglio e Francesco Montanari. 24, ore 19.00 Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria Piazza Giuseppe De Nava, 26, 89123 Reggio Calabria RC 25, ore 19.00 Museo Archeologico di Locri Via SS Ionica 106, Via Marasà, 89044 Locri RC 26, ore 19.00 Casignana Villa Romana S.S. 106 Km 82, 89030 Casignana RC 27 ...

... che mercoledì 14 settembre ha incantato il teatro civico Garelli con un convincente intreccio die musiche dedicate a Beppe Fenoglio; l'esibizioneSwing and Soda Band, poi, che giovedì ...... che mercoledì 14 settembre ha incantato il teatro civico Garelli con un convincente intreccio die musiche dedicate a Beppe Fenoglio; l'esibizioneSwing and Soda Band, poi, che giovedì ... "Letture della Magna Grecia": mitologia, storia e teatro nel crocevia di culture del Mediterraneo Dal 29 settembre al 2 ottobre "Linus - festival del fumetto" in occasione del centenario di Charles M. Schulz. Con Toni Servillo, Simone Cristicchi, i Manetti ...