"Letta sbaglia tutto: lavora per la Meloni" (Di martedì 20 settembre 2022) Il leader di Iv: "I dem hanno provato a comprarci. Più tasse e alleati radicali: così aiutano la destra" Leggi su ilgiornale (Di martedì 20 settembre 2022) Il leader di Iv: "I dem hanno provato a comprarci. Più tasse e alleati radicali: così aiutano la destra"

franco20351 : @CeresaRaffaele Ho votato PD tanti anni e mi considero di sx non come certi che con l’etichetta di progressisti sc… - ElettraBeni : @elio_vito Sei sicuro??? Me sá che te stai a sbaglia con Letta che è andato pure in Germania a fare la vittima con… - ziobedo : Letta sbaglia a criticare chi può esser suo sodale in un futuro governo: i due reprobi non si alleeranno mai con la… - Luigi80451470 : RT @HoaraBorselli: Ditemi se non ci fosse stata la Meloni di cosa avrebbe parlato Letta in questa #campagnaelettorale. Talmente ossessionat… - AndreaAsilo : RT @HoaraBorselli: Ditemi se non ci fosse stata la Meloni di cosa avrebbe parlato Letta in questa #campagnaelettorale. Talmente ossessionat… -