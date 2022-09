“Letta Ministro dell’Istruzione? Una sciagura”. L’affondo di Sasso (Di martedì 20 settembre 2022) "Secondo fonti di stampa, Enrico Letta avrebbe detto di voler assumere ad interim la guida del ministero dell’Istruzione in caso di successo elettorale. Premesso che domenica l’affermazione del centrodestra sarà netta, tale ipotesi costituirebbe una sciagura per il mondo della scuola. La sinistra tornerebbe a sventolare la bandiera della paura pandemica, imponendo immediatamente la chiusura degli istituti di ogni ordine e grado e relegando ancora una volta gli studenti in didattica a distanza. Grazie, abbiamo già dato". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 20 settembre 2022) "Secondo fonti di stampa, Enricoavrebbe detto di voler assumere ad interim la guida del ministeroin caso di successo elettorale. Premesso che domenica l’affermazione del centrodestra sarà netta, tale ipotesi costituirebbe unaper il mondo della scuola. La sinistra tornerebbe a sventolare la bandiera della paura pandemica, imponendo immediatamente la chiusura degli istituti di ogni ordine e grado e relegando ancora una volta gli studenti in didattica a distanza. Grazie, abbiamo già dato". L'articolo .

