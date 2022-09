L’esordio del Grande Fratello Vip 7 è nel segno dei social con Giulia Salemi (Di martedì 20 settembre 2022) Il Grande Fratello Vip 7 è iniziato con buona pace dei tanti fan che aspettavano in trepidante attesa questo momento. Ieri sera, lunedì 19 Settembre, si sono aperte le porte del reality show più lungo d’Italia. Le sorprese non sono mancate e neanche la gioia, a partire da quella di vedere finalmente il pubblico senza mascherine, più vicino e perfino fuori dalla casa, come ai vecchi tempi. Un ritorno alla normalità tanto agognata e più volte sottolineato dal conduttore Alfonso Signorini. Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Giulia Salemi al Grande Fratello Vip 7 si ritaglia un ruolo su misura In tanti erano curiosi di vedere L’esordio di Giulia Salemi nello ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 20 settembre 2022) IlVip 7 è iniziato con buona pace dei tanti fan che aspettavano in trepidante attesa questo momento. Ieri sera, lunedì 19 Settembre, si sono aperte le porte del reality show più lungo d’Italia. Le sorprese non sono mancate e neanche la gioia, a partire da quella di vedere finalmente il pubblico senza mascherine, più vicino e perfino fuori dalla casa, come ai vecchi tempi. Un ritorno alla normalità tanto agognata e più volte sottolineato dal conduttore Alfonso Signorini. Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica delVip 7alVip 7 si ritaglia un ruolo su misura In tanti erano curiosi di vederedinello ...

