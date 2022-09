L’epica risposta di Blake Lively ai paparazzi appostati per fotografarle il pancione (Di martedì 20 settembre 2022) Blake Lively ha sconfitto i paparazzi battendoli al loro stesso gioco. Dopo l’annuncio della sua quarta gravidanza, la casa dell’attrice e del marito Ryan Reynolds è stata circondata da undici fotografi, che si sono appostati fuori dalla sua abitazione nella speranza di riuscire a fotografarle il pancione. Lively ha quindi pubblicato su Instagram alcuni scatti che la ritraggono incinta, sotto ai quali ha scritto: Ecco qui le foto di me incinta nella vita vera così le undici persone presenti fuori casa mia in attesa di un avvistamento mi lasceranno in pace. Fate impazzire me e i miei figli. Nel carosello di immagini, oltre al pancione, compaiono frammenti di vita quotidiana: foto Reynolds, con la sorella maggiore Robyn e con l’amica Taylor Swift. ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 20 settembre 2022)ha sconfitto ibattendoli al loro stesso gioco. Dopo l’annuncio della sua quarta gravidanza, la casa dell’attrice e del marito Ryan Reynolds è stata circondata da undici fotografi, che si sonofuori dalla sua abitazione nella speranza di riuscire ailha quindi pubblicato su Instagram alcuni scatti che la ritraggono incinta, sotto ai quali ha scritto: Ecco qui le foto di me incinta nella vita vera così le undici persone presenti fuori casa mia in attesa di un avvistamento mi lasceranno in pace. Fate impazzire me e i miei figli. Nel carosello di immagini, oltre al, compaiono frammenti di vita quotidiana: foto Reynolds, con la sorella maggiore Robyn e con l’amica Taylor Swift. ...

