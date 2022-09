Leicester, ecco cosa blocca l'esonero di Rodgers (Di martedì 20 settembre 2022) Secondo il Sun, il Leicester non è in grado di licenziare l'allenatore Brendan Rodgers perché liquidarlo costerebbe10 milioni... Leggi su calciomercato (Di martedì 20 settembre 2022) Secondo il Sun, ilnon è in grado di licenziare l'allenatore Brendanperché liquidarlo costerebbe10 milioni...

sportli26181512 : Leicester, ecco cosa blocca l'esonero di Rodgers: Secondo il Sun, il Leicester non è in grado di licenziare l'allen… - Salvatore270114 : @Inter Avete vinto un campionato in epoca covid con una bandiera juventina in panchina poi subito nelle fogne siete… - Dalla_SerieA : Toro, ecco i soldi per Praet - - SaverioTolomeo : @EnzoCherici @OfficialASRoma @SerieA Ecco perché dovrebbe capire che bisognerebbe giocare con la testa quando le ga… -