Leao ora ha fretta: fra Milan e Chelsea, le ultime sul rinnovo (Di martedì 20 settembre 2022) Come sottolinea La Gazzetta dello Sport , dietro c'è inevitabilmente la questione del risarcimento allo Sporting Lisbona , che potrà essere decisiva in tal senso. 19 i milioni che Leao dovrà pagare ... Leggi su milanlive (Di martedì 20 settembre 2022) Come sottolinea La Gazzetta dello Sport , dietro c'è inevitabilmente la questione del risarcimento allo Sporting Lisbona , che potrà essere decisiva in tal senso. 19 i milioni chedovrà pagare ...

CalcioNews24 : Senza #Leao il #Milan fa fatica, ora urge il rinnovo ?? - RossoneroDomy : RT @FraNasato: Secondo La Gazzetta dello Sport per il rinnovo di Leao il grande tema è il risarcimento allo Sporting Lisbona: inizialmente… - MilanLiveIT : #Leao vuole rimanere in rossonero e rinnovare quanto prima, ma l’accordo è lontano al momento! Il #Chelsea continu… - Den96109848 : RT @FraNasato: Secondo La Gazzetta dello Sport per il rinnovo di Leao il grande tema è il risarcimento allo Sporting Lisbona: inizialmente… - FraNasato : Secondo La Gazzetta dello Sport per il rinnovo di Leao il grande tema è il risarcimento allo Sporting Lisbona: iniz… -