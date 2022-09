Le unghie di Elenoire Ferruzzi sono vere? Ecco per quale motivo le porta così lunghe – VIDEO (Di martedì 20 settembre 2022) Elenoire Ferruzzi è una concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 7 partito ieri con una prima puntata bomba. Naturalmente, l’attenzione della maggior parte degli internauti è ricaduta sulle sue unghie: sono vere oppure no? E per quale motivo sono tanto lunghe? Le unghie di Elenoire Ferruzzi sono vere? Ecco perché sono così lunghe Prima di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 20 settembre 2022)è una concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 7 partito ieri con una prima puntata bomba. Naturalmente, l’attenzione della maggior parte degli internauti è ricaduta sulle sueoppure no? E pertanto? LediperchéPrima di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

giada95058082 : RT @ugly_dont_exist: La pazienza che sta avendo Elenoire ad ogni domanda sulle unghie non so per quanto ancora potrà durare noi dobbiamo es… - yoursincerlyfed : RT @Iperborea_: Il pubblico generalista che si ritrova Elenoire, le sue unghie, le sue sopracciglia, i suoi modi di dire, la sua essenza in… - blogtivvu : Le unghie di Elenoire Ferruzzi sono vere? Ecco per quale motivo le porta così lunghe – VIDEO - sabrinsky1 : RT @Iperborea_: Il pubblico generalista che si ritrova Elenoire, le sue unghie, le sue sopracciglia, i suoi modi di dire, la sua essenza in… -