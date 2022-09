Le relazioni difettose – Lui mi vuole al 95%. La mia autostima dice di no, però… (Di martedì 20 settembre 2022) Cara Ester, ho 30 anni e un macigno nel cuore. Qualche sera fa il ragazzo con cui uscivo da sette mesi mi ha detto basta su una panchina del parco, proprio nel mezzo delle coppie che passeggiavano con prole e dei signori che portavano a spasso il cane. Ti riassumo. É la sera della vigilia di Natale e lo conosco, per caso, in un bar. Per me è colpo di fulmine, in sette secondi io sono già innamorata. Lui alto, bello e desiderato da tutte. Ebbene sì, anche io che ho sempre dato priorità alla carriera, e il master e la terza laurea, mi crogiolo per uno che è irraggiungibile. Si tratta di un separato. 38 anni, tanto figo quanto depresso. Uno di quelli con un macigno nella testa in pratica. Il vero problema è che è bellissimo. Attraversa la città in sella alla sua bici da corsa, arriva a casa mia e non fa che baciarmi con le sue labbra morbidissime e il suo profumo al muschio. ... Leggi su iodonna (Di martedì 20 settembre 2022) Cara Ester, ho 30 anni e un macigno nel cuore. Qualche sera fa il ragazzo con cui uscivo da sette mesi mi ha detto basta su una panchina del parco, proprio nel mezzo delle coppie che passeggiavano con prole e dei signori che portavano a spasso il cane. Ti riassumo. É la sera della vigilia di Natale e lo conosco, per caso, in un bar. Per me è colpo di fulmine, in sette secondi io sono già innamorata. Lui alto, bello e desiderato da tutte. Ebbene sì, anche io che ho sempre dato priorità alla carriera, e il master e la terza laurea, mi crogiolo per uno che è irraggiungibile. Si tratta di un separato. 38 anni, tanto figo quanto depresso. Uno di quelli con un macigno nella testa in pratica. Il vero problema è che è bellissimo. Attraversa la città in sella alla sua bici da corsa, arriva a casa mia e non fa che baciarmi con le sue labbra morbidissime e il suo profumo al muschio. ...

