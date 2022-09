“Le Piane” di Redona | da 40 anni l’impegno per promuovere una comunità accogliente tra sociale e cultura

Leggi su bergamonews

(Di martedì 20 settembre 2022) Bergamo. Ci troviamo in via Papa Leone XIII al civico 14, proprio accanto alla modernissima piazza dedicata a don Sergio Colombo. Dalla strada si scorge un’anziana signora che chiacchiera con la vicina, da balcone a balcone. Attaccato al poggiolo c’è lo striscione che celebra il centenario dell’associazione Alpini. Dallo stesso stabile provengono le voci di una famiglia ucraina, scappata dalla guerra. Dal portone della casa esce un parroco in pensione che sta andando a dire messa nella vicina chiesa di San Lorenzo. Dal cancello principale, in alcuni giorni della settimana, può capitare di individuare un gruppo di ragazzi, giovani e meno giovani che vivono diverse disabilità, che stanno andando con i loro accompagnatori a fare una giornata di laboratorio e convivenza in uno degli appartamenti. Seguendo la strada, andando oltre il portone e la bacheca rossa che espone locandine di ...