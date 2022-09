Le odiose lezioni di libertà dagli «ultras» del lockdown

Leggi su panorama

(Di martedì 20 settembre 2022) Per gentile concessione dell’editore Piemme, pubblichiamo un capitolo da Bomba a orologeria - L’autunno rovente della politica italiana, il nuovo libro del nostro editorialista Daniele Capezzone, disponibile in libreria e nei negozi virtuali da oggi. Alla vigilia di ecruciali, con un Paese spaccato a metà tra chi ormai è assuefatto a soluzioni emergenziali e chi è preda di moti ribellistici, si sente forte il richiamo della vera politica, quella che negli anni della pandemia si è ritratta, lasciando spazio a una ridda di tecnici e commissari, con le conseguenze che conosciamo. È in atto un cortocircuito clamoroso: politici e media che esaltavano green pass e, con la guerra sono diventati paladini delle. Lo ha spiegato in modo mirabile la grande Juliet Samuel sul Telegraph, ricordandoci che - nei tempi ...