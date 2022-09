Le donne pastore del film di Anna Kauber al festival «Fabergamo» (Di martedì 20 settembre 2022) «In questo mondo» (2018), vincitore come Miglior documentario italiano al 36° «Torino film festival», verrà proiettato durante la serata inaugurale del festival «Fabergamo». Che giovedì 22 settembre dalle ore 20, presso il Teatro Sant’Andrea in Porta dipinta, si aprirà con due artiste bergamasche: Sara Zangarini e Francesca Romana Romano. A seguire sono previste l’intervista alla regista Anna Kauber e le testimonianze dei pastori tra valle Camonica e terre di pianura. L’inaugurazione sarà musicata dal maestro Tonino Macis e condotta da Gerardo Ferrara Leggi su ecodibergamo (Di martedì 20 settembre 2022) «In questo mondo» (2018), vincitore come Miglior documentario italiano al 36° «Torino», verrà proiettato durante la serata inaugurale del». Che giovedì 22 settembre dalle ore 20, presso il Teatro Sant’Andrea in Porta dipinta, si aprirà con due artiste bergamasche: Sara Zangarini e Francesca Romana Romano. A seguire sono previste l’intervista alla registae le testimonianze dei pastori tra valle Camonica e terre di pianura. L’inaugurazione sarà musicata dal maestro Tonino Macis e condotta da Gerardo Ferrara

