Le Donatella, la verità sulla morte del padre: il racconto su Instagram (Di martedì 20 settembre 2022) Giulia e Silvia Provvedi hanno deciso di raccontare alcuni dettagli in riferimento alla morte del papà Claudio, scomparso lo scorso 14 settembre 2022; sempre unite e adesso ancor più di prima, attraverso alcune storie su Instagram le Donatella hanno spiegato le cause che hanno portato a un simile dramma. Le Donatella: com’è morto papà Claudio Hanno da poco annunciato la morte del loro amato papà Claudio su Instagram, ricevendo un’ondata di affetto incredibile da parte di fan, amici e colleghi; a distanza di pochi giorni, Silvia e Giulia Provvedi sono tornate a parlare di quanto successo, spiegando alcuni dettagli e la causa della morte. “Vogliamo ringraziare tutte le persone che ci sono state vicine in un momento per noi così delicato”, hanno così esordito le due ... Leggi su dilei (Di martedì 20 settembre 2022) Giulia e Silvia Provvedi hanno deciso di raccontare alcuni dettagli in riferimento alladel papà Claudio, scomparso lo scorso 14 settembre 2022; sempre unite e adesso ancor più di prima, attraverso alcune storie sulehanno spiegato le cause che hanno portato a un simile dramma. Le: com’è morto papà Claudio Hanno da poco annunciato ladel loro amato papà Claudio su, ricevendo un’ondata di affetto incredibile da parte di fan, amici e colleghi; a distanza di pochi giorni, Silvia e Giulia Provvedi sono tornate a parlare di quanto successo, spiegando alcuni dettagli e la causa della. “Vogliamo ringraziare tutte le persone che ci sono state vicine in un momento per noi così delicato”, hanno così esordito le due ...

