Le clamorose ultime parole della Regina sul marito | cosa ha detto

La Regina Elisabetta avrebbe scritto una lettera commovente qualche giorno dopo la morte del suo amato marito, il principe Filippo. Le sue ultime parole sul compagno della vita sono state davvero toccanti. La sovrana aveva detto che "non era stato facile" addolorarsi così pubblicamente per la sua scomparsa. A fare questa rivelazione è stato l'ex arcivescovo di York alla Bbc. La lettera, "meravigliosa", sarebbe stata scritta da Sua Maestà quattro settimane dopo la morte di Filippo. "Quando stai soffrendo per qualcuno che ami profondamente, non è facile quando devi farlo in pubblico", si legge nella lettera. La Regina, sposata col duca di Edimburgo per 73 anni, aveva approvato un periodo di lutto nazionale di otto giorni dopo la scomparsa del

