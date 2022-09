L’Azienda Moscati si illumina di rosa per il World GO Day

Leggi su anteprima24

(Di martedì 20 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCarcinoma dell’ovaio, della cervice uterina, della vagina: sono alcuni dei tumori ginecologici che, solo in Italia, colpiscono ogni anno oltre 17mila donne. Un’emergenza sanitaria di cui si parla ancora troppo poco e per la quale una corretta informazione e controlli frequenti rappresentano elementi fondamentali per favorire una diagnosi tempestiva della malattia. Proprio per migliorare la conoscenza della sintomatologia, degli strumenti diagnostici e terapeutici e, soprattutto, per sollecitare le donne a prendersi maggiore cura di se stesse acquisendo la consapevolezza che molte patologie sono silenti, si celebra oggi la quarta edizione della Giornata Mondiale “GO Day”, dove GO sta per Ginecologia Oncologica e, nello stesso tempo, vuole rappresentare un invito alle donne a muoversi, a darsi da fare. Un invito che sarà lanciato ...