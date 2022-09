Lavoro povero, sempre più contratti brevissimi: nel II trimestre il 13% è durato un solo giorno, quasi 4 su 10 meno di un mese (Di martedì 20 settembre 2022) Dietro il buon andamento del mercato del Lavoro nel secondo trimestre dell’anno – prima della frenata di luglio – c’è anche un ricorso sempre più frequente al precariato spinto. Dalla Nota trimestrale sulle tendenze dell’occupazione di Istat, ministero del Lavoro, Inps, Inail e Anpal si scopre infatti che tra aprile e giugno la quota di contratti a termine della durata di un solo giorno è salita al 13,3% dal 9,2% del trimestre precedente e quella dei rapporti di Lavoro fino a 7 giorni ha toccato il 23,7%, 3,9 punti in più. Risultato: ben il 37% delle nuove posizioni attivate si prolunga non più di 30 giorni, solo lo 0,5% più di un anno. Al tempo stesso i nuovi contratti a tempo determinato continuano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Dietro il buon andamento del mercato delnel secondodell’anno – prima della frenata di luglio – c’è anche un ricorsopiù frequente al precariato spinto. Dalla Nota trimestrale sulle tendenze dell’occupazione di Istat, ministero del, Inps, Inail e Anpal si scopre infatti che tra aprile e giugno la quota dia termine della durata di unè salita al 13,3% dal 9,2% delprecedente e quella dei rapporti difino a 7 giorni ha toccato il 23,7%, 3,9 punti in più. Risultato: ben il 37% delle nuove posizioni attivate si prolunga non più di 30 giorni,lo 0,5% più di un anno. Al tempo stesso i nuovia tempo determinato continuano ...

