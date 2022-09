Laura Freddi confessa: “In passato ho accettato il GF Vip per soldi” (Di martedì 20 settembre 2022) Oggi è un altro giorno, talk feriale di Rai Uno condotto da Serena Bortone, ha dedicato un posto in qualità di ospite a Laura Freddi, ormai purtroppo finita nel dimenticatoio da diversi anni. La showgirl sta riemergendo pian piano ed adesso non ha nessuna intenzione di fermarsi. Intervistata da Leggo, l’ex concorrente del reality di Canale 5 ha raccontato perché ha partecipato e quale sia stata la sua esperienza. Leggi anche: Chi sono i concorrenti del Grande Fratello Vip 7 Laura Freddi: “Ho partecipato al Grande Fratello Vip per soldi” La Freddi ha attualmente 50 anni ed è mamma di una bambina di 4 anni e mezzo, avuta con il compagno Leonardo D’Amico ed adesso ha assolutamente intenzione di rilanciarsi nel mondo dello spettacolo. Nel 2016 ha tentato di rientrare a far parte del ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 20 settembre 2022) Oggi è un altro giorno, talk feriale di Rai Uno condotto da Serena Bortone, ha dedicato un posto in qualità di ospite a, ormai purtroppo finita nel dimenticatoio da diversi anni. La showgirl sta riemergendo pian piano ed adesso non ha nessuna intenzione di fermarsi. Intervistata da Leggo, l’ex concorrente del reality di Canale 5 ha raccontato perché ha partecipato e quale sia stata la sua esperienza. Leggi anche: Chi sono i concorrenti del Grande Fratello Vip 7: “Ho partecipato al Grande Fratello Vip per” Laha attualmente 50 anni ed è mamma di una bambina di 4 anni e mezzo, avuta con il compagno Leonardo D’Amico ed adesso ha assolutamente intenzione di rilanciarsi nel mondo dello spettacolo. Nel 2016 ha tentato di rientrare a far parte del ...

