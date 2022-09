Latina, minaccia di morte la sorella con una mannaia da macellaio: arrestato (Di martedì 20 settembre 2022) Latina – La Polizia di Stato, Questura di Latina particolarmente attenta alle problematiche che afferiscono i soggetti più vulnerabili, nella serata di ieri, lunedì 19 settembre 2022, ha dato esecuzione ad un decreto di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Latina nei confronti di un 30enne di Cisterna di Latina. Nella circostanza i poliziotti del locale Commissariato di P.S., con il costante coordinamento del Procuratore Aggiunto di Latina Carlo Lasperanza, hanno condotto minuziose indagini che hanno consentito di acquisire sicuri elementi probatori nei confronti dell’uomo, responsabile di ripetute azioni vessatorie – durevoli nel tempo – costituite da continue minacce e percosse ai danni della mamma e delle sorelle conviventi. In una circostanza l’uomo ha addirittura ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 20 settembre 2022)– La Polizia di Stato, Questura diparticolarmente attenta alle problematiche che afferiscono i soggetti più vulnerabili, nella serata di ieri, lunedì 19 settembre 2022, ha dato esecuzione ad un decreto di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale dinei confronti di un 30enne di Cisterna di. Nella circostanza i poliziotti del locale Commissariato di P.S., con il costante coordinamento del Procuratore Aggiunto diCarlo Lasperanza, hanno condotto minuziose indagini che hanno consentito di acquisire sicuri elementi probatori nei confronti dell’uomo, responsabile di ripetute azioni vessatorie – durevoli nel tempo – costituite da continue minacce e percosse ai danni della mamma e delle sorelle conviventi. In una circostanza l’uomo ha addirittura ...

