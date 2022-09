L’amata serie tv adolescenziale One Tree Hill arriva su Prime Video: ecco quando (Di martedì 20 settembre 2022) Dopo ben dieci anni torna la versione streaming di “One Tree Hill”, una delle serie televisive più amate dai giovani italiani, che dal 2005 al 2012 hanno seguito la vita dei due fratellastri Nathan e Lucas Scott su Rai 2, tra amori liceali e complesse vicende familiari. Oggi, a qualche anno dall’ultima puntata torna a far parte del catalogo Prime Video. One Tree Hill, una serie cult degli anni Duemila Creata da Mark Schwann è diventata una delle serie tv più seguite dopo Smallville e Supernatural. Venne definita da Cosmopolitan e Digital Spy come uno dei più grandi drammi per adolescenti mai scritti, mentre altri lo hanno paragonato a Dawson’s Creek e O.C. con la differenza di avere un taglio “più maschile”. Tracy McLoone, ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 20 settembre 2022) Dopo ben dieci anni torna la versione streaming di “One”, una delletelevisive più amate dai giovani italiani, che dal 2005 al 2012 hanno seguito la vita dei due fratellastri Nathan e Lucas Scott su Rai 2, tra amori liceali e complesse vicende familiari. Oggi, a qualche anno dall’ultima puntata torna a far parte del catalogo. One, unacult degli anni Duemila Creata da Mark Schwann è diventata una delletv più seguite dopo Smallville e Supernatural. Venne definita da Cosmopolitan e Digital Spy come uno dei più grandi drammi per adolescenti mai scritti, mentre altri lo hanno paragonato a Dawson’s Creek e O.C. con la differenza di avere un taglio “più maschile”. Tracy McLoone, ...

