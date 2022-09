L'alluvione nelle Marche ha fatto due miliardi di danni (Di martedì 20 settembre 2022) AGI - L'alluvione di giovedì scorso nel centro-nord delle Marche ha prodotto almeno 2 miliardi di danni: si tratta di una stima ancora molto provvisoria, che lo stesso presidente della Regione non riesce ancora a quantificare con precisione. "Non sarà un miliardo e forse non saranno nemmeno 10", ha risposto Francesco Acquaroli a chi gli chiedeva di dare delle cifre a cinque giorni dal disastro. Il conteggio non è facile per due ragioni: innanzitutto sono diversi gli imprenditori, specie quelli del commercio e dell'agricoltura, che ancora non riescono ad entrare nelle loro proprietà e capire cosa può essersi salvato dal fiume di acqua e fango. Inoltre, la catena delle informazioni passa attraverso comuni e associazioni di categoria e le cifre cambiano di ora in ora. Ai 2 miliardi di ... Leggi su agi (Di martedì 20 settembre 2022) AGI - L'di giovedì scorso nel centro-nord delleha prodotto almeno 2di: si tratta di una stima ancora molto provvisoria, che lo stesso presidente della Regione non riesce ancora a quantificare con precisione. "Non sarà un miliardo e forse non saranno nemmeno 10", ha risposto Francesco Acquaroli a chi gli chiedeva di dare delle cifre a cinque giorni dal disastro. Il conteggio non è facile per due ragioni: innanzitutto sono diversi gli imprenditori, specie quelli del commercio e dell'agricoltura, che ancora non riescono ad entrareloro proprietà e capire cosa può essersi salvato dal fiume di acqua e fango. Inoltre, la catena delle informazioni passa attraverso comuni e associazioni di categoria e le cifre cambiano di ora in ora. Ai 2di ...

