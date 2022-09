L’aereo Nato e il complotto delle bombe d’acqua

Leggi su butac

(Di martedì 20 settembre 2022) Mi ritrovo citato da ByoBlu in un articolo firmato Franz Becchi pubblicato il 19 settembre 2022. Articolo dal titolo: AEREONEL CIELOMARCHE PRIMA DEL DISASTRO: COSA CI FACEVA? Il titolo dice già tutto: l’articolo è basato sul tracciato di volo di un aereo che, secondo il web, potrebbe esser la causa dell’alluvione che ha colpito le Marche. Becchi ci cita a inizio articolo: …sul Web qualcuno avanza un’ipotesi che i vari Puente e Maicolengel non vedrebbero l’ora di definire “teoria del”. Onestamente più che teoria delmi viene da definirla fuffa. Ma siccome siamo BUTAC e non ByoBlu, invece che limitarci a etichettare le cose proviamo a verificare il racconto fatto da Becchi: Poco dopo il disastro, su Twitter ha iniziato a circolare un video che ritrae l’itinerario di un aeroplano ...