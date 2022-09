La via del Ruché, uno spettacolo itinerante con degustazione nella tenuta La Mercantile di Castagnole Monferrato (Di martedì 20 settembre 2022) Una serata che fonderà insieme coreutica, musica e produzione locale. E' quella che si svolgerà sabato 1° ottobre nella tenuta "La Mercantille" di Castagnole Monferrato, nell'ambito della ... Leggi su gazzettadasti (Di martedì 20 settembre 2022) Una serata che fonderà insieme coreutica, musica e produzione locale. E' quella che si svolgerà sabato 1° ottobre"La Mercantille" di, nell'ambito della ...

marcocappato : In attesa dell’ esito del nostro ricorso sulla firma digitale, ecco “Libertà di voto”: la piattaforma per sapere ch… - Federvolley : #WWCH2022 ?? ???? Prende il via l’avventura delle azzurre ai Campionati del Mondo. Oggi la partenza per l’Olanda??… - CottarelliCPI : Dibattito Letta-Meloni: la cosa più curiosa è stata quando Meloni ha detto che il debito pubblico è colpa del CSX,… - GiuseppeMargio1 : PD: La patetica ed esilarante pratica del copia ed incolla! Salario minimo, pensioni di garanzia, no agli stage gra… - PA_sSiamo : Demolizioni – obbligo del Giudice dell’esecuzione di valutare la proporzionalità della pena col diritto all’abitazi… -