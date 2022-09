La Svizzera sceglie l’F-35. Una buona notizia per l’Italia (Di martedì 20 settembre 2022) La Svizzera ha siglato un accordo per l’acquisto degli F-35, evitando il referendum popolare proposto nella speranza di ricevere i nuovi jet entro la fine del decennio. L’accordo è stato sottoscritto dal direttore degli Armamenti di Berna, Martin Sonderegger, e il responsabile del programma F-35 di Lockheed Martin, Darko Savic, per un valore complessivo di 6,25 miliardi di dollari. Il contratto prevede l’acquisto di 36 esemplari del velivolo a decollo e atterraggio convenzionale, destinati a sostituire le flotte nazionali di F/A-18 Hornet e F-5 Tiger tra il 2027 e il 2030. Il Parlamento svizzero ha votato la scorsa settimana per dare il via libera all’approvvigionamento, aprendo così la strada alla firma del contratto. Gli F-35 svizzeri La decisione della Svizzera di acquistare i Lightning II è arrivata a giugno nel 2021, dopo l’annuncio del Consiglio ... Leggi su formiche (Di martedì 20 settembre 2022) Laha siglato un accordo per l’acquisto degli F-35, evitando il referendum popolare proposto nella speranza di ricevere i nuovi jet entro la fine del decennio. L’accordo è stato sottoscritto dal direttore degli Armamenti di Berna, Martin Sonderegger, e il responsabile del programma F-35 di Lockheed Martin, Darko Savic, per un valore complessivo di 6,25 miliardi di dollari. Il contratto prevede l’acquisto di 36 esemplari del velivolo a decollo e atterraggio convenzionale, destinati a sostituire le flotte nazionali di F/A-18 Hornet e F-5 Tiger tra il 2027 e il 2030. Il Parlamento svizzero ha votato la scorsa settimana per dare il via libera all’approvvigionamento, aprendo così la strada alla firma del contratto. Gli F-35 svizzeri La decisione delladi acquistare i Lightning II è arrivata a giugno nel 2021, dopo l’annuncio del Consiglio ...

