La speculazione energetica spiegata facile da NaturaSi | solo fonti rinnovabili | bolletta quadruplicata

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 20 settembre 2022) Usada energia rinnovabile NaturaSì, il marchio italiano leader del biologico, eppure – ecco lasull’energia– ha ricevuto unaaddirittura. “È un paradosso: noi abbiamo scelto di usareenergia green, da. Ma ci troviamo con una– rivela, amareggiato Fausto Jori, amministratore delegato di NaturaSì, invitando il governo a “sganciare il prezzo delleda quello del gas”. – E non siamo i soli, chi ha fatto una scelta consapevole in passato oggi si trova vittima di un meccanismo obsoleto che va in direzione opposta alla ...