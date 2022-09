La Sicilia al voto il 25 settembre, urne aperte dalle 7 alle 23: come si vota (Di martedì 20 settembre 2022) Si avvicinano le elezioni regionali, giorno in cui in Sicilia saranno eletti il presidente della Regione e i componenti dell’Assemblea Regionale. Si voterà anche per le elezioni politiche nazionali per il rinnovo di Camera e Senato. Ecco la guida al voto del 25 settembre. Le operazioni di voto si svolgeranno nella sola giornata di domenica, Leggi su monrealelive (Di martedì 20 settembre 2022) Si avvicinano le elezioni regionali, giorno in cui insaranno eletti il presidente della Regione e i componenti dell’Assemblea Regionale. Si voterà anche per le elezioni politiche nazionali per il rinnovo di Camera e Senato. Ecco la guida aldel 25. Le operazioni disi svolgeranno nella sola giornata di domenica,

direct_congo : RT @MaccaBank: @convivioblog In Sicilia abbiamo il reddito medio più basso, la disoccupazione a due cifre, la dispersione scolastica al 21%… - mirko_furlan : RT @vetustissima: Ops, a due giorni dal voto hanno arrestato il braccio destro di Salvo Pogliese, assessore al comune di Catania e ovviamen… - vetustissima : Ops, a due giorni dal voto hanno arrestato il braccio destro di Salvo Pogliese, assessore al comune di Catania e ov… - MaccaBank : @convivioblog In Sicilia abbiamo il reddito medio più basso, la disoccupazione a due cifre, la dispersione scolasti… - Ninah04282351 : Praticamente i candidati del cdx chiedono il voto per loro senza nominare Schifani? ???? Non hanno il coraggio di ch… -