La Russia sta reclutando criminali detenuti per l'offensiva in Ucraina (Di martedì 20 settembre 2022) Il prolungarsi della campagna militare in Ucraina sta mettendo in difficoltà la Russia, che comincia ad avere difficoltà a trovare uomini da mandare sul campo di battaglia. Per far fronte a questa mancanza il gruppo Wagner, il braccio... Leggi su today (Di martedì 20 settembre 2022) Il prolungarsi della campagna militare insta mettendo in difficoltà la, che comincia ad avere difficoltà a trovare uomini da mandare sul campo di battaglia. Per far fronte a questa mancanza il gruppo Wagner, il braccio...

rusembitaly : Washington sta ancora una volta tentando di accusare la Russia di ingerenze negli affari interni dei paesi occident… - GiovaQuez : Zakharova: 'Se gli Usa consegnassero all'Ucraina missili a lungo raggio, supererebbero linea rossa e diventerebbero… - martaottaviani : Per quelli che: forse sarebbe il momento di trattare con #Putin. Stasera la Russia sta devastando l’#Ucraina di mis… - GiovanniG1950 : RT @Gianl1974: 1/2 La Russia sta reclutando massicciamente criminali. Lasciano la prigione con il pretesto di multare andando in prima line… - Fede_K_Cane : RT @ZioKlint: La Finlandia ha rinunciato al gas russo via gasdotto e compra il GNL a peso d'oro dagli olandesi, i quali non avendone di pro… -