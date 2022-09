La replica dei leghisti a Mastella | “Sacrilegio è sostenere ancora lui nel 2022”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 20 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiE’ Alberto Mignone, candidato al Senato per la Lega, are alle dichiarazioni rilasciate ieri dal sindaco di Benevento Clemente: “una volta il pluriOn.lesi lascia andare a stravaganti considerazioni di fantapolitica. E questa volta il bizzarro attacco è incomprensibile anche rispetto al luogo scelto per l’invettiva. Il Presidente di Noi di Centro dimentica o probabilmente ignora che proprio grazie alle iniziative del centrodestra e dei parlamentari della Lega, innanzitutto con l’approdo al federalismo fiscale, la Regione Basilicata e tanti comuni della Val d’Agri si vedono accreditati ingenti fondi direttamente e non per il tramite dell’amministrazione statale. In particolare, sulla Basilicata, un tempo cenerentola delle aree interne del Paese, dopo i benefit ...