La regina Elisabetta è stata sepolta a Windsor: gli ultimi (commoventi) omaggi della famiglia reale (Di martedì 20 settembre 2022) La sovrana riposa accanto al marito Filippo, ai genitori e alla sorella Margaret, come confermato dopo il funerale da Buckingham Palace. Per congedarsi, la famiglia ha condiviso via social una bellissima immagine della defunta Maestà, scattata a Balmoral nel 1971: «Possano gli angeli cantare al tuo riposo», il tenero pensiero del figlio Carlo III Leggi su vanityfair (Di martedì 20 settembre 2022) La sovrana riposa accanto al marito Filippo, ai genitori e alla sorella Margaret, come confermato dopo il funerale da Buckingham Palace. Per congedarsi, laha condiviso via social una bellissima immaginedefunta Maestà, scattata a Balmoral nel 1971: «Possano gli angeli cantare al tuo riposo», il tenero pensiero del figlio Carlo III

