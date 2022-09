LA RAI SUI FUNERALI DELLA REGINA: “ASCOLTI STRAORDINARI CON PICCHI DEL 42%” (Di martedì 20 settembre 2022) L’Ufficio Stampa Rai ha diramato una nota ufficiale in cui si festeggiano i grandi ASCOLTI in occasione dei FUNERALI DELLA REGINA Elisabetta II d’Inghilterra. TG1. ASCOLTI STRAORDINARI PER ULTIMO SALUTO ALLA REGINA ELISABETTA La lunga maratona televisiva per l’ultimo saluto alla REGINA Elisabetta II realizzata dal Tg1 nella sua prima parte è stata seguita da 3 milioni 385mila telespettatori di media, per quattro ore e mezza, con uno share del 33,5. Con PICCHI del 42 per cento nel momento dell’inizio DELLA cerimonia a Westminster. Dato confermato anche nella seconda parte dalle 16 alle 18. Il Tg1 delle 20 ha infine avuto una platea di 5milioni 350mila telespettatori con uno share del 27,8 confermandosi il telegiornale ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 20 settembre 2022) L’Ufficio Stampa Rai ha diramato una nota ufficiale in cui si festeggiano i grandiin occasione deiElisabetta II d’Inghilterra. TG1.PER ULTIMO SALUTO ALLAELISABETTA La lunga maratona televisiva per l’ultimo saluto allaElisabetta II realizzata dal Tg1 nella sua prima parte è stata seguita da 3 milioni 385mila telespettatori di media, per quattro ore e mezza, con uno share del 33,5. Condel 42 per cento nel momento dell’iniziocerimonia a Westminster. Dato confermato anche nella seconda parte dalle 16 alle 18. Il Tg1 delle 20 ha infine avuto una platea di 5milioni 350mila telespettatori con uno share del 27,8 confermandosi il telegiornale ...

