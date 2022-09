La protezione civile chiamò i Comuni delle Marche dopo le 22 (Di martedì 20 settembre 2022) AGI - L'unico operatore presente nella sala operativa della protezione civile chiamò al telefono i Comuni "dopo le 22", ma le telefonate non furono dirette ai sindaci. È quanto emerge dalla ricostruzione di Susanna Balducci, responsabile della sala operativa della protezione civile della Regione Marche, a proposito di quanto accaduto la notte dell'alluvione, fra il 15 e il 16 settembre scorsi. L'operatore era da solo perché "sulla base del bollettino emesso e sul codice colore (l'allerta era giallo, ndr.), le procedure anche codificate con delle delibere di giunta ben precise, che vengono condivise con il territorio, con i prefetti e con i sindaci, non prevedevano il raddoppio di sala e soprattutto non prevedevano che fossero attivati ... Leggi su agi (Di martedì 20 settembre 2022) AGI - L'unico operatore presente nella sala operativa dellaal telefono ile 22", ma le telefonate non furono dirette ai sindaci. È quanto emerge dalla ricostruzione di Susanna Balducci, responsabile della sala operativa delladella Regione, a proposito di quanto accaduto la notte dell'alluvione, fra il 15 e il 16 settembre scorsi. L'operatore era da solo perché "sulla base del bollettino emesso e sul codice colore (l'allerta era giallo, ndr.), le procedure anche codificate condelibere di giunta ben precise, che vengono condivise con il territorio, con i prefetti e con i sindaci, non prevedevano il raddoppio di sala e soprattutto non prevedevano che fossero attivati ...

