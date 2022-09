La procura: «Nessuna allerta sull’alluvione nelle Marche». E il governatore Acquaroli era a una cena elettorale (Di martedì 20 settembre 2022) La Regione Marche non ha attivato alcuna allerta nei confronti dei comuni prima dell’alluvione che ha provocato 11 vittime e 2 dispersi. Lo ha detto la procuratrice capo di Ancona Monica Garulli parlando dell’inchiesta sul nubifragio che ha devastato il Senigalliese e la provincia di Pesaro e Urbino. Ieri i carabinieri hanno acquisito documenti sulla mancata manutenzione dei fiumi che hanno straripato durante l’alluvione. E dopo il caso dell’assessore alla Protezione Civile Stefano Agresti a un dibattito prima del disastro, ora sulla graticola finisce anche il presidente della Regione Francesco Acquaroli (Fdi). Accusato di aver presenziato a una cena di partito con Guido Crosetto. Prima di presentarsi nella sala operativa della Protezione Civile di Ancona. L’accusa della ... Leggi su open.online (Di martedì 20 settembre 2022) La Regionenon ha attivato alcunanei confronti dei comuni prima dell’alluvione che ha provocato 11 vittime e 2 dispersi. Lo ha detto latrice capo di Ancona Monica Garulli parlando dell’inchiesta sul nubifragio che ha devastato il Senigalliese e la provincia di Pesaro e Urbino. Ieri i carabinieri hanno acquisito documenti sulla mancata manutenzione dei fiumi che hanno straripato durante l’alluvione. E dopo il caso dell’assessore alla Protezione Civile Stefano Agresti a un dibattito prima del disastro, ora sulla graticola finisce anche il presidente della Regione Francesco(Fdi). Accusato di aver presenziato a unadi partito con Guido Crosetto. Prima di presentarsi nella sala operativa della Protezione Civile di Ancona. L’accusa della ...

